شوبير: هذا موقف الأهلي من عودة شريف واستمرار رضا سليم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف النادي الأهلي من عودة محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، للمارد الأحمر من جديد في الميركاتو الصيفي الحالي.



أشار شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع على إذاعة أون تايم سبورت: بالنسبة لحديث عن عودة محمد شريف للنادي الأهلي ، لا يوجد جديد حتى الوقت الحالي في الأمر.

وواصل أن محمد شريف عاشق للنادي الأهلي، وسيكون هناك حالة ترحيب كبيرة في حال حاجة الأحمر لخدمات.

وتابع شوبير عن المغربي رضا سليم، أن الأهلي مقتنع بشكل تام بمستواه مع الأحمر، رغم حالة عدم التوفيق التي تلاحقه في الفترة الحالية، وتراجع مستواه وحرارة الجو، وعدم لعبه في مركز الجناح الأيسر كل تلك الأمور مهمة.



أخر مستجدات مفاوضات الخلود السعودي مع الأهلي لضم بيرسي تاو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المفاوضات من نادي الخلود السعودي مع النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع بيرسي تاو لاعب الفريق، لم تفشل حتى الآن كما تردد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "تاو لم يحصل على عرض رسمي حتى الآن ولكن المفاوضات لا زالت جارية بين الطرفين لحين وصول العرض الرسمي

في سياق متصل يستأنف الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي استعداداته لاستكمال مشواره في مسابقة الدوري المصري بعد انسحاب الزمالك من مباراة القمة.

وانسحب الزمالك من مباراة القمة أمام الأهلي بعد عدم تنفيذ مطالبه التي حددها لاتحاد الكرة بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة في الدوري الممتاز، ما دفع رابطة الأندية لاعتبار الأهلي فائزا في المباراة بهدفين دون رد..

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة من 18 مباراة، ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة بينما يتصدر بيراميدز ترتيب المسابقة بفارق 20 نقطة.

