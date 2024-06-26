كوبا أمريكا: أرقام واحصائيات مباراة الأرجنتين وتشيلي.. مارتينيز يضرب من جديد

ياسر رشاد - القاهرة - عاد نجم منتخب الأرجنتين ونادي أنترميلان الايطالي لاوتارو مارتينيز ليضرب من جديد في مباراة التانجو أمام تشيلي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الاولى في بطولة كوبا امريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة الامريكية حيث نجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدف الفوز لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 88 وبعد دقائق من مشاركته في المباراة التي ظلت مستعصية على الهجوم الأرجنتيني حتى قبل نهايتها بدقيقتين .

وهذه هي المرة الثانية التي يأتي فيها لاوتارو مارتينيز من دكة البدلاء ويسجل فيها هدفا للمنتخب الارجنتيني في الدقيقة 88 في البطولة حيث سبق وسجل في نفس الدقيقة في مباراة منتخب الارجنتين الاولى امام منتخب كندا .

أرقام

نجح منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ بسجله حاليا من اي هزيمة امام منتخب تشيلي في بطولات كوبا امريكا عبر تاريخها الطويل حيث لعب المنتخبين 30 مباراة فاز منتخب الارجنتين في 22 مباراة وتعادلا في 8 مباريات ويعد منتخب تشيلي هو اكثر منتخب لعب مع منتخب الارجنتين في تاريخ بطولة كوبا أمريكا .

لاول منذ نسخة كوبا امريكا 2007 لعب منتخب الارجنتين ثلاث مباريات متتالية في بطولات كوبا امريكا دون ان تتلقى شباكه اي اهداف حيث فاز في نهائي النسخة السابقة على منتخب البرازيل بهدف نظيف ثم فاز في النسخة الحالية على منتخب كندا بهدفين نظيفين ثم على منتخب تشيلي بهدف نظيف .

منتخب الارجنتين وصل الى مباراته العاشرة على التوالي في بطولة كوبا امريكا دون تلقي اي هزيمة ( 8 انتصارات وتعادلين ) حيث كانت اخر هزيمة تلقاها منتخب التانجو امام منتخب البرازيل في مباراة الدور نصف النهائي عام 2019 .

أنخيل دي ماريا وصل الى مباراته رقم 143 مع المنتخب الارجنتيني ليكون ثالث الاعبين مشاركة في تاريخ منتخب الارجنتين مشاركة مع خافيير زانيتي وخلف خافيير ماسكيرانو 147 مباراة و ليونيل ميسي 185 مباراة دولية .

منذ مشاركته الدولية الاولى عام 2018 مع منتخب الأرجنتين يعد لاوتارو مارتينيز هو اكثر مهاجم في تاريخ منتخب الارجنتين يشارك كبديل ويحرز اهداف في المباريات التي يشارك فيها كبديل في كل المسابقات حيث احرز ثلاثة اهداف منهم هدفين في بطولة كوبا امريكا 2024 الحالية .

منتخب تشيلي سدد ثلاث تسديدات فقط على مرمى منتخب الأرجنتين طوال المباراة وهو اقل عدد من التسديدات صوب تجاه مرمى منتخب التانجو بعد مباراة كولومبيا في نسخة كوبا امريكا عام 2015 ومباراة الولايات المتحدة الامريكية في نسخة كوبا امريكا عام 2016 .