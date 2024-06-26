"القرار خلال ساعات".. خطة جديدة لـ جوميز حال انسحب الزمالك أمام سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، خطة بديلة حال استمر قرار مجلس إدارة النادي في عدم خوض المباريات خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وفقا للجدول الموضوع لمباريات الدوري.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن المدير الفني البرتغالي، استفسر من مجلس الإدارة، عن طريق عبدالواحد السيد مدير الكرة، عن مصير مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة، أخطر المدرب أن القرار النهائي بشأن خوض المباراة، سيتحدد خلال ساعات من الآن.

وأضاف المصدر، أن جوزيه جوميز أعد خطة بديلة حال عدم لعب مباراة سيراميكا، من أجل تجهيز اللاعبين وهي خوض مباريات ودية، للحفاظ على لياقة اللاعبين، تحسبا لعودة المشاركة في المباريات مرة أخرى في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك رفض خوض مواجهة الأهلي التي كان مقررا لها أمس الثلاثاء، في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، احتجاجا على عدم خوض المنافس مبارياته المؤجلة.