نجم الأهلي السابق: جميع الأندية تعاني من أزمة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن جميع الأندية تتحدث عن نفس الأزمات التي طالب الزمالك بحلها في الكرة المصرية.

وقال عماد النحاس في تصريحات على قناة المحور: "أزمات الزمالك هي من تتحدث عنها جميع الأندية الأخرى، لأن الأندية تحتج على قرارات التحكيم وعلى مواعيد المباريات".

وأوضح: "آخر 8 مواجهات في الدوري العام هي من ستحدد بطل المسابقة، وأيضًا الفرق التي ستهبط لدوري الدرجة الثانية".

أكمل: "عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في موقف صعب، فتحديد جدول المباريات أمرًا ليس سهلًا، والأهلي والزمالك تأجلت لهما العديد من المباريات بسبب مشاركتهما في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وبيراميدز كان سيكون في نفس الموقف إذ استمر في دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "الأخطاء التحكيمية موجودة في جميع المباريات والبطولات، ولكنها أخطاء جزء من اللعبة، ولا أعتقد أن هناك تعمد في تلك الأخطاء في مباريات الدوري المصري".

وأتم تصريحاته: "بالتأكيد هناك علامات استفهام كثيرة على أمور في اتحاد الكرة نريد أن يكون مثاليًا، أو على الأقل تكون نسبة الأخطاء أقل من ذلك".

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