"ماينفعش".. رابطة الأندية تكشف مفاجأة بشأن هبوط الزمالك للدرجة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نفى ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، تحدثه بشأن هبوط نادي الزمالك، للدرجة الرابعة حال عدم خوض مواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعترض نادي الزمالك على خوض مباريات الدوري الممتاز، ورفض لعب مباراة الأهلي الماضية، اعتراضا على عدم خوض المنافس مبارياته المؤجلة.

وقال "سويلم" في تصريحات تلفزيونية:"غير حقيقي إنني صرحت بتطبيق اللائحة وهبوط الزمالك للدرجة الرابعة حال انسحابه من مباراة سيراميكا كليوباترا ولم يصرح بها أيضا أو أحمد دياب رئيس رابطة الأندية".

أضاف: "تم الاتفاق أننا لن نتحدث وسنعلن فقط جدول مباريات الدوري حتى نهاية المسابقة، حتى لا تزداد الفجوة، وهناك لائحة وصعب على مجلس إدارة الزمالك أن يضع النادي في مشكلة لأننا سنطبق اللائحة".

وأوضح: "مينفعش يتقال هبوط الزمالك للدرجة الرابعة، ومينفعش يطبق على الزمالك، لأن الأهلي والزمالك هرمي الكرة في مصر، ولم يحدث نهائيًا أن تم تقديم هذا الاقتراح، رابطة الأندية منظومة محترفة وتطبق قرارتها ولا تجامل ومحايدة مع الجميع".

وأكمل: "نحرص على استكمال الدوري بشكل محترم، وكان هناك محاولات لتقريب وجهات النظر لإقامة المباراة، وهناك خطوات حدثت (إرضاءً) لنادي الزمالك واعتذرت لنادي الزمالك وأحمد دياب نيابة عني اعتذر للنادي بعد مطالبة الزمالك بتحويلي للجنة الانضباط".

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