"الأهلي عامل مشترك".. مالك وادي دجلة يكشف واقعة مجاملة تسببت في هبوط النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مالك ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، واقعة مجاملة في الدوري المصري، تسببت في هبوط النادي للدرجة الثانية.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ماذا يمكن أن يحدث عندما لا تُلعب المباريات المؤجلة في موعدها؟".

أضاف: "عدم لعب المؤجلات بترتيبها الأصلي كان أحد أسباب هبوط نادي وادي دجلة وبقاء نادي البنك الأهلي إذ قام أحمد مجاهد (مش الحج عامر) حينها بترتيب مباريات الأهلي المؤجلة على غير ترتيبها الأصلي مجاملة لنادي البنك الأهلي فلعب البنك الأهلي مباراته المؤجلة ضد النادي الأهلي بدون اللاعبين الدوليين فتعادلا".

أوضح: "ولعب وادي دجلة مباراته المؤجلة ضد النادي الأهلي بعد عودة اللاعبين الدوليين فانهزم فلما اعترضنا اعتُبرنا نختلق أعذاراً للفشل ولم ير أحداً منطقاً في شكوانا لأننا مش الأهلي ولا الزمالك".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك قدم اعتراضا بشكل رسمي على جدول المباريات المؤجلة، ورفض مواجهة الأهلي، اعتراضا على عدم خوضه المباريات المؤجلة أولا.

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