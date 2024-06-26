شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم مصير مباراة سيراميكا فى الدورى بعد اجتماع المجلس غدا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمباراة سيراميكا التي ستجمع الفريقين في الجولة الثامنة و العشرون من بطولة الدورى.

ولم يحدد مسئولو الزمالك موقفهم بشكل رسمي من المباراة ، سواء بخوضها من عدمه، في ظل رفض الأبيض خوض أي مباراة بالدور الثانى من الدورى إلا بعد تنفيذ مطالبه الأربعة في بيانه الذي أصدره بعد مباراة المصر ي.

وعقد مجلس إدارة الزمالك جلسة أمس الثلاثاء لمناقشة موقف الفريق الفترة المقبلة، إلا أنه تم مد الجلسة ليتم استكمالها غدا الخميس، و بالتالى سيتم الإعلان عن موقف الزمالك من المباريات المقبلة عقب انتهاء الجلسة المقبلة، أي بعد 48 ساعة.

ومن المتوقع أن يوافق الزمالك على خوض باقى المباريات، وأولها سيراميكا، التي تقام مساء السبت ، لاسيما مع استجابة رابطة الأندية لجزءا من مطالبه.

كان الزمالك اعتذر عن خوض مباراة القمة امام الأهلى التي كان مقرر لها أمس الثلاثاء، لعدم تنفيذ مطالبه الأربعة التي تتلخص في..

1- التحقيق العاجل فيما حدث في مباراة المصرى، وإيقاف كل من حكم الساحة و حكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي .

2-عدم خوض أي مباراة من مباريات الدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية

3- انتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم و رابطة الأندية لإعادة تنظيم و ترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل

4- تسليم جدول كامل لجميع المباريات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبنا السابقة.

