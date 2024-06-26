تعرف على نتائج مباريات دورة الترقي قبل انطلاق مواجهات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تختتم اليوم الأربعاء المواف 26 يونيو 2024، مواجهات الدورة الرباعية المؤهلة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 4 فرق وهم حرس الحدود وسبورتنج ومنتخب السويس والترسانة.



وتحددت الساعة الخامسة والنصف مساء،موعدا لمباراة سبورتنج ضد حرس الحدود، والترسانة ضد منتخب السويس في الجولة الأخيرة لدورة الترقي.

نتائج مباريات الجولات الخمسة الماضية للدورة الرباعية المؤهلة لبطولة الدوري الممتاز قبل إقامة مباريات الجولة السادسة والأخيرة "جولة الحسم".



وانحصرت المنافسة بين حرس الحدود وسبورتنج على تذكرة التأهل لبطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد لمرافقة بتروجت وغزل المحلة ثنائي دوري المحترفين المتأهلين لدوري الأضواء والشهرة.

نتائج مباريات الجولة الأولى

حرس الحدود ضد الترسانة 3-2

سبورتنج ضد منتخب السويس 1-0.

نتائج مباريات الجولة الثانية

حرس الحدود ضد سبورتنج 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 0-0.

نتائج مباريات الجولة الثالثة

حرس الحدود ضد منتخب السويس 1-0

الترسانة ضد سبورتنج 3-0

نتائج مباريات الجولة الرابعة

حرس الحدود ضد منتخب السويس 0-1

الترسانة ضد سبورتنج 0-1

نتائج مباريات الجولة الخامسة

حرس الحدود ضد الترسانة 2-1

سبورتنج ضد منتخب السويس 2-2