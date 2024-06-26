شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه بعد تعذر مشاركته فى الأولمبياد: "كنت أتمنى تمثيل بلدى فى باريس 2024" والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنى، و المحترف في صفوف طرابزون التركى، أنه كان يتمنى المشاركة مع المنتخب الأولمبى في الدورة الأولمبية التي ستقام بباريس 2024.

وكتب تريزيجيه عبر صفحته مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" بالتوفيق لمنتخب مصر الاوليمبي في أولمبياد باريس 2024.. سعيد بثقة الجهاز الفني للمنتخب .. و كنت أتمنى المشاركة في هذا المحفل الكبير وتمثيل منتخب بلدي".

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، أمس الثلاثاء، عن رفضه مشاركة نجمه محمود حسن تريزيجيه، مع منتخب مصر الأولمبي، في منافسات أولمبياد باريس 2024، والتي ستقام خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.



تريزيجيه

وأصدر النادي التركي، بيانا رسميا، قائلا: "تلقى لاعبنا محمود حسن تريزيجيه دعوة للعب مع منتخب مصر لكرة القدم تحت 23 عامًا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024".

وأضاف: "أبلغ لاعبنا نادينا برغبته في المشاركة في هذه البطولة، ولكن نظرًا لأن تقويم المباريات الدولية الخاص بالفيفا لا يتضمن الألعاب الأولمبية تحت 23 عامًا وسيلعب فريقنا مباريات تأهيلية مهمة في مسابقات أندية اليويفا خلال فترة الدعوة، لم يُسمح للاعبنا بذلك للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بباريس 2024".