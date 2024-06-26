شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش بعد دفع 10 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قام مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بتفعيل بند شراء محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذى تم ضمه من طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الماضي.

وكشف مصدر مسئول في الزمالك أن النادى أرسل 10 ملايين جنيه إلى طلائع الجيش اليوم، وتم تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، ليصبح اللاعب ملكا للزمالك، وصاحب حق التصرف في اللاعب.

واستقر الزمالك على شراء محمد شحاتة بشكل نهائى من الطلائع بعد تقديم أوراق اعتماده خلال فترة استعارته منذ يناير الماضي.

وكان هناك بند فى عقد استعارة اللاعب يتيح لـ نادى الطلائع بيع شحاتة لأى فريق أخر حال مشاركته فى أولمبياد باريس 2024.