مقترح بالزمالك ببيع زيزو وإعادة تجربة الأهلى

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك مقترح داخل نادي الزمالك بلعب المباريات القادمة هذا الموسم بعناصر قطاع الناشئين.

وأضاف شبانة ان هذا المقترح يشبه ما فعله الأهلي خلال فترة سواريش والتي كانت سببا في تبدل مستوى اللاعبين للأفضل بعد ٣ أشهر فقط.

كما أكد شبانة في تصريحاته على ان هناك فكرة داخل القلعة البيضاء بعرض أحمد مصطفى زيزو للبيع لأعلى سعر والذي قد يصل إلى ٧ مليون دولار.

واختتم شبانة حديثه قائلا : ان هذه الفكرة تأتي في الوقت الذي تسعى في الإدارة البيضاء لحل الأزمات المالية للنادي من مستحقات للاعبين الى غرامات وازمات مالية عديدة، رام تحفظ البعض في المجلس على فكرة بيعه لاعتباره احد القوائم الرئيسية في تشكيل الفريق.

في سياق متصل منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

في سياق اخر، تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع المدرب الإسباني على عقود تدريب كوماندوز اليد، خلال الجلسة التي جمعته بحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والكابتن هشام نصر نائب الرئيس، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.