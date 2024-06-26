الأهلي يرفض استمرار موديست.. وكولر يتمسك به

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير الفرنسي أنتوني موديست مع المارد الأحمر سواء بإستمراره مع الفريق من عدمه.

قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: كان في اقتراح إن موديست يكمل شهرين لنهاية الموسم، وياخد حساب الشهرين، لكن لجنة التخطيط شافت إن المبلغ كبير.

وتابع: الخطيب عمل اجتماع مع كولر قبل ما يسافر وقاله إن الأهلي معندوش إمكانيه مالية إنه يجددله.

وواصل: بس السويسري مارسيل كولر مصمم إنه يستمر عشان شايف إنه بيستخدمه في بعض المباريات.

نجم الأهلي السابق : تمديد تعاقد موديست أمر منطقي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي هو أكثر لاعب مؤثر في الخط الهجومي، ولابد أن يجهز نفسه جيدًا لقيادة القلعة الحمراء في المرحلة القادمة مع إصابة وسام أبوعلي، مشيرًا إلى أن لديه ثقة كبيرة في قدرات اللاعب، لقيادة هجوم الفريق.

وقال في تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس : "كولر لديه الحق في طلب بقاء أنتوني موديست لنهاية الموسم، خصوصا في ظل الأزمة الحالية وهو أيضا ساهم في فوز الأهلي بالسوبر المصري، لابد أن يبقى وسط كم الاصابات، والإبقاء عليه لنهاية الموسم قرار منطقي لعدم وجود كم كبير من المهاجمين في ظل كثرة اصابة وسام ابوعلي".

