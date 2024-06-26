الزمالك راحة من التدريبات اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

في سياق اخر، تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع الإسباني فرناندو باربيتو دلجادو، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء.

ووقع المدرب الإسباني على عقود تدريب كوماندوز اليد، خلال الجلسة التي جمعته بحسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والكابتن هشام نصر نائب الرئيس، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.