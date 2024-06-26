الزمالك يقرر استمرار السنغالى نداى بشروط جديده

ياسر رشاد - القاهرة - وافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على استمرار السنغالي إبراهيما نداي مع الفريق الموسم المقبل مع تخفيض راتبه السنوي بنسبة 50% .

وينتظر أن يتم توقيع العقود الجديدة بالقيمة الجديدة المتفق عليها خلال الفترة المقبلة.

ويحصل اللاعب السنغالى في عقده القديم الممتد حتى نهاية الموسم المقبل على قرابة مليون دولار في الموسم، بإجمالى 3 ملايين و185 ألف دولار في الثلاث سنوات كامل العقد الذي وقعه مع الإدارة السابقة بخلاف شرائه من لوزيرن السويسري بـ 800 ألف دولار.