قائمة منتخب مصر البارالمبي للدراجات في بطولة إفريقيا بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد إبراهيم المدير الفني لمنتخبات مصر البارالمبي للدراجات، قائمة المنتخب التي تخوض منافسات بطولة إفريقيا البارالمبية لدراجات المضمار والطريق والتي تقام في القاهرة خلال الفترة من 26 حتى 28 يونيو الجاري.

وضمت القائمة كلًا من:

ورد شان محمد، إيمان عبدالعال، جنى خليفة، أسماء يونس، هيثم سرحان، عبدالرحمن صلاح، خالد السيد، وليد عامر، إسلام أبو زيد، نور الدين رمضان، محمد بشير، مختار عبدالرؤوف، أحمد إسماعيل، علي الليثي، أحمد الإمام، إبراهيم حافظ أحمد.

يقود المنتخب فنيًا، محمد إبراهيم خليفة مديرًا فنيًا، إيمان نور الدين مدربة، محمد عبدالرازق مدربًا، محمد فرج مدربًا، شريف عبدالحليم وأحمد محمد فنيين دراجات.

ويشارك في البطولة 6 منتخبات هي مصر وكينيا والمغرب والسنغال وموريشيوس ونيجيريا بإجمالي 55 لاعبًا يمثلون المنتخبات الـ6 المشاركة في البطولة.

وتشهد منافسات البطولة اليوم وغدًا إقامة سباقات المضمار، ثم تقام مسابقات الطريق بعد غد الجمعة، في ختام البطولة.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.