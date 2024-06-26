الزمالك يدفع 10 مليون جنيه لطلائع الجيش لشراء شحاتة

ياسر رشاد - القاهرة - قام مسؤولو نادي الزمالك بتفعيل بند شراء محمد شحاتة نجم فريق طلائع الجيش، بعد دفع مبلغ 10 ملايين جنيه للنادي العسكري اليوم الأربعاء.

كان الزمالك ضم شحاتة في يناير الماضي على سبيل الإعارة قادما من طلائع الجيش مع وجود بند يحق للزمالك شراءه مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه.

وأجتمع رامي نصوحي عضو مجلس إدارة الزمالك مع طلائع الجيش، وشهدت الجلسة دفع المبلغ المطلوب لشراء شحاتة للنادي، وتسلم الأبيض الاستغناء الخاص بشحاتة بعد تفعيل البند.

في سياق متصل، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.