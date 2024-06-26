"صفقة المستقبل".. الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش نهائيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في تفعيل بند شراء عقد محمد شحاتة لاعب الفريق نهائيا من نادي طلائع الجيش.

وتعاقد نادي الزمالك مع محمد شحاتة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 5 ملايين جنيه، مع وضع بند الشراء النهائي مقابل 10 ملايين.

وعلم موقع الخليج 365، أن أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك تواجد اليوم في مقر نادي طلائع الجيش وقام بسداد مبلغ الشراء النهائي 10 ملايين جنيه، وحصل على استغناء اللاعب بشكل نهائي.

وأوضح المصدر، أن مسؤولي الزمالك، يعتبرون محمد شحاتة صفقة المستقبل، في ظل صغر سنه الذي لا يتعدى 23 عام، علاوة مشاركته مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس.

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