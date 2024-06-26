مساعد المدرب يحرم سلوفينيا من التأهل إلى دور الـ16 في اليورو.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت المجموعة الثالثة في أمم أوروبا 2024، جدلا واسعا بشأن تأهل الدنمارك على الرغم من التساوي مع سلوفينيا في النقاط، ولم يحسم أي المتأهلين فيها حتى نهاية الجولة الثالثة والأخيرة.

وتأهل منتخبي إنجلترا المتصدر بـ 5 نقاط والدنمارك صاحب المركز الثاني بـ3 نقاط، إلى دور الـ16 من اليورو، ولكن أثار موقف الدنمارك وسلوفينيا الجدل، لحصول الثنائي على 3 نقاط.

ويحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وله هدفين وعليه مثلهم، وفي المركز الثالث يوجد منتخب سلوفينيا بنفس عدد النقاط والأهداف والاستقبال.

وحسم الاتحاد الأوروبي الجدل حول الثنائي، وأكد أن سبب تأهل الدنمارك دون سلوفينيا، البطاقة الصفراء التي حصل عليها مساعد مدرب سلوفينيا ميليفوي نوفاكوفيتش، وليس بسبب التصنيف.

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