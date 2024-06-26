"هو رحل؟".. شوبير يكشف حقيقة تدخل الأهلي للإبقاء على عامر حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تدخل النادي الأهلي للإبقاء على استمرار عامر حسين، في رئاسة لجنة المسابقات.

وكشفت مصادر خلال الأيام الماضية، اقتراح رابطة الأندية رحيل عامر حسين، من رئاسة لجنة المسابقة، من أجل إقناع الزمالك بخوض المباريات‘ في ظل اعتراضه على عدم لعب المنافس مبارياته المؤجلة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "فيه ناس بتحاول ترمي كلام كدا في السكة، يعني البعض قال أن النادي الأهلي، يحاول الإبقاء على عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، بس السؤال هو عامر حسين مشي؟ لا".

أضاف: "أنا أكتر واحد هنا انتقدت عامر حسين، بحكم شغلي، وممكن يزعل مني، وممكن أقول هل الأهلي انتصر وقعد عامر حسين؟ بردو لا، لأن الكلام ده مالوش أي معنى ولا أساس من الصدق".

وأتم تصريحاته: "الأهلي ليس له علاقة باستمرار عامر حسين أو رحيله، في رابطة أندية هي اللي تختار مين يرحل ومين يستمر، وبلاش الكلام ده".

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