شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج على رادار أندية خليجية لشرائه من الأهلي الصيف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

دخل المالي اليو ديانج لاعب الأهلي دائرة اهتمام أكثر من نادي خليجي في الفترة الحالية، في ظل رغبة أندية سعودية وقطرية في التعاقد مع الدبابة المالية لتدعيم صفوفها في الصف الحالي.

وذكرت تقارير صحفية أن ناديي الفيحاء والخلود السعوديين مهتمين بالتعاقد مع ديانج في الصيف الحالي، ومن المنتظر أن يقدما عرضا رسميا إلى الأهلي للحصول على خدمات الدبابة المالية.

واستفسر بعض الأندية الخليجية عن موقف النادي الأهلي من بيع اليو ديانج في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن لم تقدم عرضا رسميا حتى الآن حتى يتم مناقشته، حيث يترقب مسئولي القلعة الحمراء وصول عرضا رسميا قبل دراسته والبت فيه بناءا على القيمة المالية المقدمة للتعاقد مع ديانج.

ولا يمانع مسئولو النادي الأهلي في رحيل ديانج بشرط وصول عرضا رسميا وبمقابل مالي مغري للموافقة على بيع خدمات الدبابة المالية في الصيف الحالي، لاسيما مع وجود عدة بدائل في منطقة وسط الملعب في الوقت الحالي.

ويوجد وفرة في لاعبي وسط الأهلي بالوقت الحالي مع وجود كلا من مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية وكريم نيدفيد، بخلاف وجود الصاعد مصطفى أبو الخير.