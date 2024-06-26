شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو موقف مصابى الأهلى قبل موقعة فاركو فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، وسط غيابات تضرب صفوف الفريق الأحمر في الوقت الحالي.

ويعاني الأهلي من عدة غيابات مؤثرة مثل وسام أبو علي وبيرسي تاو وعلي معلول، وبات موقف البعض منهم غمضا من مباراة فاركو.

ما هو موقف وسام أبو علي من مباراة فاركو؟أصبح أبو علي جاهزا لقيادة هجوم الأهلي أمام فاركو بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به بالتواء في الكاحل خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب فلسطين، ولكن قرار مشاركته أساسيا بيد مارسيل كولر، ولكن من المؤكد أن يتواجد على دكة البدلاء. وما الوضع بالنسبة لبيرسي تاو؟تاو يعاني من شد في العضلة الخلفية ويخوض المراحل الأخيرة في برنامجه التأهيلي ولن فرص لحقاه بمباراة فاركو ستكون صعبة. وموقف علي معلول؟معلول لديه وقت طويل في برنامجه التأهيلي بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس وإجراء عملية جراحية وسيستمر غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.