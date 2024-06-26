شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: لا صحة مطلقا للمطالبة بإقامة مباراة القمة.. ونركز فى مبارياتنا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بنادي بيراميدز، إنه لا صحة مطلقا لما أشيع مؤخرا حول تجهيز شكوى للمطالبة باقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، بعدما اعتذر الأبيض عن خوض اللقاء.

وأكد المصدر فى تصريحاته لليوم السابع، إن بيراميدز ليس طرفا في أزمة مباراة القمة، ولا يوجد منطق للتدخل في تلك الأزمة، لافتا إلي إن الزمالك اتخذ قراره بعدم خوض المباراة وتمت معاقبته بخصم النقاط، مؤكدا إن هذا الأمر يخص الزمالك ولا شان لبيراميدز في الأمر.

أضاف المصدر، إن علاقة بيراميدز بجميع الأندية علي اعلي مستوى ولا تحكمها أهواء السوشيال ميديا، مؤكدا إن الفريق يركز فقط في كل مباراة متبقية له في الدوري، ويستهدف الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولا يشغل باله باي شيء اخر.