7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، 26 – 6 – 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش، والإسماعيلي يعلن قائمة مباراة الإسماعيلي، وتطور جديد في مصير عودة أحمد قندوسي للأهلي.

الزمالك يفعل بند شراء محمد شحاتة من طلائع الجيش بعد دفع 10 ملايين جنيه

قام مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بتفعيل بند شراء محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والذى تم ضمه من طلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الماضي.

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة المصري بديربى القناة غدا

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه التي ستتوجه إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة المصري غدا الخميس في افتتاح منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري.

الدولي للجودو يعلن تأهل يسري وعبد الرحمن لأولمبياد باريس

تلقى مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس، خطاب من الاتحاد الدولي للجودو، يتضمن الإعلان رسميا عن تأهل كل من يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

تريزيجيه بعد تعذر مشاركته فى الأولمبياد: "كنت أتمنى تمثيل بلدى فى باريس 2024"

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطنى، و المحترف في صفوف طرابزون التركى، أنه كان يتمنى المشاركة مع المنتخب الأولمبى في الدورة الأولمبية التي ستقام بباريس 2024.

الزمالك يحسم مصير مباراة سيراميكا فى الدورى بعد اجتماع المجلس غدا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استعداداته لمباراة سيراميكا التي ستجمع الفريقين في الجولة الثامنة و العشرون من بطولة الدورى.

تطور جديد فى موقف عودة قندوسى للأهلى فى الموسم المقبل

كشف الإعلامى أحمد شوبير مصير الجزائرى أحمد قندوسى لاعب الأهلى من العودة إلى القلعة الحمراء فى الموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته إلى نادى سيراميكا خلال الموسم الحالى.

موقف رضا سليم من البقاء فى الأهلى.. وحقيقة عودة محمد شريف

كشف الإعلامى أحمد شوبير مصير المغربى رضا سليم من البقاء فى الأهلى أو الرحيل بعد نهاية الموسم الحالى، لاسيما بعدما ابتعد عن التألق فى الفترة الماضية، وكذلك مصير عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق والخليج السعودى الحالى.