شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شحاتة يوقع عقوده الجديدة مع الزمالك لمدة 5 مواسم بعد تفعيل شرائه والان مع تفاصيل الخبر

وقع محمد شحاتة لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك على عقود الانضمام رسميا للفريق الابيض، و الذى كان انضم له في الميركاتو الشتوى على سبيل الإعارة من طلائع الجيش.

وتم توقيع العقود لمدة 5 مواسم قادمة، بعد ان أرسل مسئولو الزمالك 10 ملايين جنيها الى طلائع الجيش لتفعيل بند شراء محمد شحاتة وفقا للبند المدرج في عقد الإعارة بين الناديين.

وكشف مصدر مسئول في الزمالك أن النادى أرسل 10 ملايين جنيه إلى طلائع الجيش اليوم، وتم تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، ليصبح اللاعب ملكا للزمالك، وصاحب حق التصرف في اللاعب.