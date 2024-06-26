لاعبة كرة سلة صينية طولها 2.20 مترين تخطف الأنظار

الرياص - اسماء السيد - بكين: خطفت لاعبة كرة سلة صينية الأنظار، مستفيدة من طولها الفارع البالغ مترين وعشرين سنتيمتراً، للتفوّق على منافساتها في حدث دولي، وبدأت تُقارن بنجم بلادها السابق ياو مينغ.

حسب الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، يبلغ طول جانغ زييو مترين وعشرين سنتيمترا، بيد ان الصحف الصينية أشارت إلى ان اللاعبة البالغة 17 عاماً يبلغ طولها 2.28 مترين.

في الحالتين، استخدمت طولها لمساعدة المنتخب المضيف على تحقيق فوزين سهلين هذا الأسبوع في بطولة آسيا للسيدات تحت 18 سنة في شنجن، وانتشرت مقاطع فيديو لها في مختلف انحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمام إندونيسيا الإثنين، سجّلت جانغ 19 نقطة في 13 دقيقة، بعد دخولها بديلة خلال فوز فريقها 109 50.

أظهرتها مقاطع الفيديو تتفوّق بسهولة على منافساتها، وبالكاد تمكّنت بعض اللاعبات الإندونيسيات من الوصول إلى مستوى صدرها.

فازت الصين بعدها على نيوزيلندا 90 68، عندما كانت جانغ أفضل مسجّلة برصيد 36 نقطة والتقطت 13 متابعة.

شبّهها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) سابقاً ياو مينع البالغ طوله 2.29 م ويُعدّ أفضل لاعب صيني في التاريخ.