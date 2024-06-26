بالصور .. شاشة عملاقة لسبورتنج لمتابعة فريقه فى نهائى الترقى

ياسر رشاد - القاهرة - وفر مجلس إدارة نادي سبورتنج برئاسة احمد حسن والإدارة التنفيذية واللواء رمزى ثعلب مدير عام نادى سبورتنج شاشة عملاقة بملاعب كرة السلة المفتوحة بالبولو وذلك لإذاعة مباراة كرة القدم بين الفريق الأول بنادي سبورتنج ونادي الحرس الحدود في مباراة تحديد المتأهل للدوري الممتاز

وتابع اللواء رمزى ثعلب تجهيزات تركيب الشاشة مبكرا وتجربتها وتجربة الصوت حتى يتسنى للاعضاء متابعة ابنائهم فى هذه المباراة الحاسمة

يذكر أنه لا بديل عن الفوز بالمباراة التى يخوضها سبورتنج بقيادة الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى حيث يدخل المباراة برصيد ٨ نقاط بينما حصد فريق حرس الحدود ١٠ نقاط وذلك فى اطار دورى المحترفين يذكر أنه لا بديل عن الفوز بالمباراة التى يخوضها سبورتنج بقيادة الكابتن أحمد فاروق المدير الفنى حيث يدخل المباراة برصيد ٨ نقاط بينما حصد فريق حرس الحدود ١٠ نقاط وذلك فى اطار دورى المحترفين