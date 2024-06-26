عبدالمجيد الصليهم صفقة أهلي جدة السعودي القادمة.. التفاصيل كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد موسم الانتقالات الصيفية، بالدوري السعودي تطورات جديدة في مستقبل، عبدالمجيد الصليهم، لاعب النصر الحالي، قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المقبل، الذي يبدأ شهر يوليو القادم.

وهو ما أكدته صحيفة "الميدان الرياضي السعودية"، في تقرير لها، أن هناك مفاوضات جارية بين إدارة فريقي النصر والأهلي، من أجل إتمام صفقة انتقال الصليهم، لاعب خط وسط الأول، إلى الراقي بداية من الموسم الكروي الجديد.

وتبلغ القيمة التسويقة للصليهم 600 ألف يورو، وذلك طبقًا لآخر تحديث لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المختص بالأرقام والإحصائيات في عالم كرة القدم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن انتقال لاعب خط وسط النصر، المنضم في صيف 2020 إلى الأهلي سيكون بنظام الإعارة فقط لمدة عام وليس بيعه.

وانضم الصليهم إلى النصر يوم 10 سبتمبر 2020، قادمًا من نادي الشباب في صفقة انتقال حر، وينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو 2026، بعد سنتين من الآن.