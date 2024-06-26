ياسر رشاد - القاهرة - كشف سيرهي ريبروف، المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بلجيكا في إطار منافسات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» المقامة حاليًا على الأراضي الألمانية.

ويستضيف ملعب «مرسيدس بنز أرينا»، مباراة أوكرانيا ضد بلجيكا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة.

تشكيل منتخب أوكرانيا ضد بلجيكا في يورو 2024

الحارس الأساسي: أناتولي توربين.

الدفاع: أوليكساندر تيموتشك- إيليا زابارني- سفاتوك- ميكولا- ميكولينكو.

وسط الميدان: شاباربينكو- برازخو- سوداكوف.

الهجوم: رومان ياريمتشوك- أرتيم دوفبيك.