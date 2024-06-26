تشكيل بلجيكا الرسمي لمواجهة أوكرانيا.. دي بروين ولوكاكو أساسيان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن دومينيكو توديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن التشكيل الرسمي للاعبين لمباراة أوكرانيا، في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويواجه منتخب بلجيكا نظيره الأوكراني، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت "القاهرة"، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا".

وتشارك بلجيكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة في بطولة أمم أوروبا 2024 بجانب كل من، أوكرانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى رومانيا.

ويشارك قائد المنتخب البلجيكي، كيفين دي بروين، أساسياً في مواجهة اليوم أمام أوكرانيا.

تشكيل بلجيكا أمام أوكرانيا في يورو 2024

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ووت فيس، جان فيرتونجن، تيموثي كاستانيي، آرثر تييتي.

خط الوسط: يوري تيليمانس، أمادو أونانا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، روميلو لوكاكو، لياندرو تروسارد.

حكم مباراة بلجيكا وأوكرانيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: الإنجليزي أنتوني تايلور.

حكم مساعد أول: الإنجليزي جاري بيسويك.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي آدم نون.

حكم رابع: السويدي جلين نيبيرج.

حكم تقنية الفيديو: الإنجليزي ستيوارت أتويل.