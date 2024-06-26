بالصور .."الدعاء" كلمة السر بسبورتنج فى مواجهة الحسم اليوم امام الحرس بالترقى

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت مباراة الحسم بين فريقى سبورتنج وفريق حرس الحدود منذ قليل بستاد المكس والتى يطلق عليها مباراة الحسم حيث أنها تحدد الفريق الصاعد من دورى الترقى الى الدورى الممتاز

وكان لاعبى سبورتنج فى حالة هدوء وصمت وسيطر عليهم جميعا رفع الايدى الى السماء والدعاء حيث يحلم لاعبى فريق سبورتنج الى تحقيق انجاز تاريخى بهذا الجيل بالصعود الى دورى الاضواء بقيادة الكابتن أحمد فاروق

ويلعب سبورتنج برصيد ٨ نقاط بينما يواجهه حرس الحدود برصيد ١٠ نقاط حيث انه لا بديل عن الفوز لسبورتنج من اجل الصعود بينما الحرس يكفيه التعادل فقط