عبر صفحته الشخصية.. طلعت يوسف يطالب بعلاج الكابتن " شحته" على نفقة الدولة

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الكابتن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق فيوتشر وابن نادى الاتحاد السكندرى بعلاج الكابتن شحته الاسكندرانى نجم زعيم الثغر فى عصره الذهبى على نفقة الدولة

وكتب يوسف عبر صفحته الشخصية بتطبيق “ Facebook “ “ كابتن شحته .. ابن الدولة من مرضه أعطى مصر الكثير وله حق فى العلاج ”

وأعاد الكابتن طلعت يوسف نشر هذا المنشور أكثر من مرة خلال اليوم مما أعتبره البعض إلحاح على أولى الامر لاصدار قرار بعلاجه على نفقة الدولة

وكان نادى الاتحاد السكندرى قد أصدر بيان على صفحته الرسمية بشأن نجم زعيم الثغر فى العصر الذهبى وقال البيان " خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل من مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى للكابتن القدير شحتة الاسكندرانى " ملك النص “ نجم منتخب مصر و نادي الاتحاد السكندري في عصره الذهبي ، و الحاصل على بطولة كأس مصر عامي 1973 و 1976 و أحد أفضل اللاعبين بتاريخ الكرة المصرية ، و الذى تعرض مؤخراً لوعكة صحية ،”

وأختتم بيان الاتحاد السكندرى متمنيا دوام الصحة للكابتن شحته قائلا “ راجين من المولى عزَّ وجل أن يمَّن عليه بالشفاء العاجل ”

فى المقابل قام محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بصفة شخصية بمتابعة حالة الكابتن شحته كعادته مع نجوم الزمن الجميل