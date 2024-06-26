منتخب ألمانيا يتلقي ضربة قوية في مران اليوم الأربعاء

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى منتخب ألمانيا، ضربة قوية بعد غياب نجمه عن مران اليوم الأربعاء، بسبب الشد العضلي الذي تعرض له في مباراة سويسرا في دور المجموعات بـ يورو 2024.

وأكمل المدافع أنطونيو روديجير، مبارا ألمانيا ضد سويسرا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات حتى نهايتها، إلا أنه خرج مصابًا بعد نهاية المباراة.

وتعرض أنطونيو روديجير، لإصابة بشد في العضلة الخلفية، لكن سيتم إجراء آشعة لتحديد درجة الشد.

وفي حال لم يتمكن المدافع الألماني من خوض مواجهة دور الـ 16، فإن جوليان ناجلسمان لن يغامر بالدفع به أساسيًا في مواجهة دور الـ16 من يورو 2024.

ويستعد منتخب الدنمارك لمواجهة متصدر المجموعة الأولى وهو منتخب ألمانيا، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة أمم أوروبا.

تُقام المباراة يوم السبت المقبل، 29 يونيو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية