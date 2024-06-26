الأهلي يستضيف فاركو بالدوري .. بعد غدٍ

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى لملاقاة نظره فاركو في السابعة من مساء بعد غد الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز.





ويخوض الأهلي اللقاء ، في وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة من 19 مباراة ، بينما يأتي فريق فاركو عند الترتيب الخامس عشر برصيد 25 نقطة .

على صعيد آخر ، وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجنة المباريات للاجتماع والتواصل مع مسئولي شركة «تذكرتي» للاتفاق على كيفية تعويض الجماهير التي قامت بشراء تذاكر مباراة القمة التي ألغيت.

واعتبرت رابطة الأندية الأهلي فائزًا بثنائية من دون رد بعد اعتذار الزمالك.