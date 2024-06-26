حرس الحدود على بعد خطوة من الممتاز بتقدم على سبورتنج في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب فريق حرس الحدود من العودة مجددًا إلى الدوري الممتاز ، بعدما أنهى شوطه الأول من المباراة التي تجمعه أمام سبورتنج متقدمًا بهدف دون رد، لحساب مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز.

جاء هدف حرس الحدود خلال الشوط عبر لاعبه جلال الشرقاوي عند الدقيقة الأخيرة للشوط.

ويخوض حرس الحدود اللقاء محتلاً صدارة الترتيب بالدورة ويكفيه التعادل فقط للعودة مجددًا إلى دوري الأضواء والشهرة، بينما يبحث فريق سبورتنج عن الانتصار دون نتيجة أخرى، لحسم التأهل إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى تاريخيًا.

ويحتل فريق سبورتنج الترتيب الثاني برصيد 8 نقاط.

على صعيد آخر تبدأ غد الخميس مواجهات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز ، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، بثلاث مواجهات على الصعيد التالي : الجونة أمام مودرن فيوتشر، الاسماعيلى في مواجهة المصري البورسعيدى ، زد اف سى أمام طلائع الجيش.

وفي يوم بعد غد الجمعة تستكمل المواجهات الخاصة بالجولة حيث يلتقي المقاولون العرب نظيره البنك الاهلى ، الأهلى نظيره فاركو، وسموحة أمام بيراميدز

وتختتم لقاءات الجولة السبت ، بمواجهات بلدية المحلة أمام انبى ، الزمالك ضد سيراميكا، الاتحاد السكندري أمام الداخلية.