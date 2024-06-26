غدًا .. انطلاق الجولة 28 للدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ غد الخميس مواجهات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز ، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، بثلاث مواجهات على الصعيد التالي : الجونة أمام مودرن فيوتشر، الاسماعيلى في مواجهة المصري البورسعيدى ، زد اف سى أمام طلائع الجيش.





وفي يوم بعد غد الجمعة تستكمل المواجهات الخاصة بالجولة حيث يلتقي المقاولون العرب نظيره البنك الاهلى ، الأهلى نظيره فاركو، وسموحة أمام بيراميدز

وتختتم لقاءات الجولة السبت ، بمواجهات بلدية المحلة أمام انبى ، الزمالك ضد سيراميكا، الاتحاد السكندري أمام الداخلية.

ويخوض الاهلى اللقاء ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة من 19 مباراة ، بينما يأتي فريق فاركو بالمركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة قبل مواجهة بعد غد المرتقبة في سعي الأحمر نحو اعتلاء صدارة الدوري ومزاحمة المتصدر بيراميدز .