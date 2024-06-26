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غدًا .. انطلاق الجولة 28 للدوري الممتاز

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ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ غد الخميس مواجهات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز ، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، بثلاث مواجهات على الصعيد التالي : الجونة أمام مودرن فيوتشر، الاسماعيلى في مواجهة المصري البورسعيدى ، زد اف سى أمام طلائع الجيش.
 


وفي يوم بعد غد الجمعة تستكمل المواجهات الخاصة بالجولة حيث يلتقي المقاولون العرب نظيره البنك الاهلى ، الأهلى نظيره  فاركو، وسموحة أمام بيراميدز
وتختتم لقاءات الجولة السبت ، بمواجهات بلدية المحلة أمام انبى ، الزمالك ضد سيراميكا، الاتحاد السكندري أمام الداخلية.

ويخوض الاهلى اللقاء ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة من 19 مباراة ، بينما يأتي فريق فاركو بالمركز الخامس عشر  برصيد 25 نقطة قبل مواجهة بعد غد المرتقبة في سعي الأحمر نحو اعتلاء صدارة الدوري ومزاحمة المتصدر بيراميدز .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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