تشكيل رومانيا الرسمي لمواجهة سلوفاكيا.. كومان يقود الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إدوارد لوردانيسكو المدير الفني لمنتخب رومانيا، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سلوفاكيا، في ثالث جولات يورو 2024 في ملعب دويتش بانك بارك ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب رومانيا المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بلجيكا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

تشكيل رومانيا الرسمي لمواجهة سلوفاكيا

الحارس: فلورين نيتا

الدفاع: أندري راتيو – رادو دراجوسين – أندري بوركا – نيكوسو بانكو

الوسط: رازفان مارين – ماريوس مارين – نيكولاي ستانسيو

الهجوم: فلورينيل كومان – دينيس دراجوس- يانيس هاجي