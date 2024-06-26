حقيقة فشل انتقال "عبدالله المعيوف" لـ اتحاد جدة السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن أخر تطورات مفاوضات إدارة نادي الشباب مع اتحاد جدة، من أجل إتمام التعاقد مع الحارس عبد الله المعيوف.

وكتب العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "X":"لم تستمر محادثات الشباب والاتحاد لانتقال حارس الأخير عبدالله المعيوف للأول طويلاً، بعد أن علم الشباب بمرتب المعيوف المرتفع من وجهة نظرهم".

وأضاف:"أكدت مصادرنا بأن الشباب سيجلب حارس أجنبي ويرغب كذلك بالتعاقد مع حارس محلي مميز".

وانتقل المعيوف صاحب الـ 37 عام إلى صفوف الاتحاد، قادمًا من الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث شارك الحارس الدولي هذا الموسم في 29 مباراة بمختلف المسابقات.

وخاض المعيوف 27 مباراة بجميع البطولات رفقة نادي الاتحاد، استقبل خلالهم 44 هدفًا، فيما حافظ على شباكه في 6 مباريات.