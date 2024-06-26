منتخب إنجلترا يتلقى صدمة جديدة بعد تأهله إلى ثمن نهائي يورو 2024

تلقى منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، صدمة قوية بعد أن تأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وغادر فيل فودين معسكر منتخب إنجلترا بشكل طارئ لظروف عائلية خاصة وعاد إلى بريطانيا وفقًا لما أكده الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء في بيان رسمي.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: “غادر فيل فودين معسكر إنجلترا مؤقتا في بطولة يورو 2024 وعاد إلى المملكة المتحدة بسبب مسألة عائلية طارئة”.

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وكان نجم مانشستر سيتي، صاحب الـ 24 عامًا، قد شارك بشكل أساسي في جميع مباريات منتخب إنجلترا الـ3 في المجموعة الثالثة ضد صربيا والدنمارك وسلوفينيا.

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور ثمن نهائي كأس أمم أوروبا بشكل رسمي بعد أن تصدر مجموعته الثالثة برصيد 5 نقاط.