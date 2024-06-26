مارسيل كولر يرحب برحيل أجنبي الاهلي إلى السعودية

حسم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، موقفه من من رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق إلى الدوري السعودي.

تلقى النادي الاهلي خلال الأيام الماضية عرضًا من نادي الفيحاء السعودي للحصول على خدمات أليو ديانج في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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ويرحب كولر برحيل أليو ديانج عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة وأنه بعيد عن المشاركة بشكل أساسي.

وأشارت مصادر داخل الاهلي إلى أن كولر غير معترض على فكرة رحيل ديانج، خاصة وأن اللاعب خارج حسابات المشاركة مع المدرب السويسري خلال الفترة الحالية.

يوضح المصدر أن الأمر الآن في يد إدارة النادي في الوقت الحالي حيث بأن مجلس الإدارة سيوافق في حال كان العرض المالي جيدًا ويناسب توقعات الاهلي، سيخرج ديانج في الصيف الحالي.

عاد ديانج مؤخرًا بعد فترة طويلة من الغياب عن المشاركة مع الاهلي منذ خضوعه لعملية جراحية في الركبة في مارس الماضي.