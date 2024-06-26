بعد فوز الأرجنتين.. المنتخبات المتأهلة لـ ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

تأهل منتخب الأرجنتين، لربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد الفوز على نظيره تشيلي، بنتيجة هدف دون رد، فجر اليوم الأربعاء.

وفي هذا التقرير من “كورة 365″، نستعرض المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا لعام 2024.

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مجموعات كوبا أمريكا 2024

المجموعة الأولى: الأرجنتين وبيرو وتشيلي وكندا

المجموعة الثانية: الإكوادور وفنزويلا والمكسيك وجامايكا

المجموعة الثالثة: أمريكا وأوروغواي وبوليفيا وبنما

المجموعة الرابعة: البرازيل وباراغواي وكولومبيا وكوستاريكا

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

وتمكن منتخب الأرجنتين، من حجز أول مقعد بين الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية، بعد فوزه في أول جولتين على حساب كندا 2-0 في المباراة الافتتاحية، ثم تشيلي 1-0 فجر يوم الأربعاء.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده لـ6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، ثم كندا وصيفا بـ3 نقاط، وبعدهما تشيلي وبيرو بواقع نقطة واحدة لكل منهما.