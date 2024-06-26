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القبض على 5 مشجعين بعد مباراة إنجلترا ضد سلوفينيا في يورو 2024

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جماهير إنجلترا

جماهير إنجلترا

ألقت الشرطة الألمانية يوم أمس الثلاثاء، على 5 مشجعين إنجليز، بعد مباراة سلوفينيا، في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

ومن جانبه قالت الشرطة البريطانية إن معظم جماهير إنجلترا، التي يبلغ عددها 15 ألف مشجع في كولن تصرفوا بشكل حسن للغاية، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات.

وتم القبض على شخصين بتهمة اعتداءات، إضافة إلى اثنين آخرين لمحاولة الدخول إلى أرض الملعب، وسخص وحيد بسبب أضرار جنائية، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات أخرى.

وتمكن منتخب إنجلترا من الصعود إلى دور الستة عشر في بطولة كأس أمم أوروبا بعد أن تصدر مجموعته الثالثة برصيد 5 نقاط.

منتخب إنجلترا تعادل سلبيًا مع نظيره سلوفينيا في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في يورو 2024، خلال المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

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ويلعب منتخب إنجلترا مع منتخب هولندا ثالث المجموعة الرابعة أو ثالث المجموعة الخامسة الذي لم يتحدد بعد.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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