حقيقة طلب نجم الاهلي أنابيب أكسجين بسبب ضيق التنفس

ذكرت بعض التقارير أن كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي اشتكى خلال مباراة الداخلية من ضيق في التنفس بسبب الرطوبة المرتفعة.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب طلب إجراء تبديل وعدم استكمال اللقاء بسبب صعوبة التنفس وأنه طلب توفير أنابيب أكسجين بأحجام صغيرة في مباريات الفريق المقبلة.

ويأتي ذلك بعد أن تم استبدال اللاعب في مواجهة الأهلي والداخلية الأخيرةفي إطار منافسات الجولة الثانية عشرمن الدوري الممتاز.

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نفى مصدر مقرب من كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي ما تردد بشأن استعانة اللاعب بأنابيب أكسجين في وقت سابق بسبب أزمة في التنفس.

وأوضح المصدر، بأن اللاعب غادر المباراة بسبب الإرهاق الطبيعي في ظل ضغط المباريات وارتفاع درجات الحرارة.

ويستعد الاهلي في الوقت الحالي لمواجهة نادي فاركو يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد إلغاء مباراة الزمالك.

وكان الزمالك، أعلن في وقت سابقه إنسحابه من مواجهة الاهلي في الدوري اعتراضًا على جدول المباريات حيث كان من المقرر خوض اللقاء أمس الثلاثاء.