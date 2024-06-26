الخليج 365 يكشف تفاصيل تكوين فريق سيدات في الزمالك.. وهذا المدرب المحتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك، تفاصيل تكوين فريق كرة قدم نسائي في النادي، وموعد الإعلان عن الجهاز الفني للفريق.

وقال حامد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اتخذنا قرارا بتكوين فريق كرة قدم نسائي في الزمالك وأخطرنا الاتحاد المصري لكرة القدم، أننا سنشارك في الدوري المصري للسيدات الموسم المقبل، وذلك بسبب شرط الاتحاد الإفريقي للحصول على الرخصة".

ووضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، شرطا بامتلاك جميع الأندية فريق كرة قدم نسائي، للمشاركة في البطولات الإفريقية.

وأَضاف: "ولكننا سنؤسس نشاط كامل، من أكاديمي وفريق أول وناشئات، وننتظر موافقة مجلس إدارة الزمالك على اختيار عادل حسين المدير الفني لفريق سيدات المقاولون العرب، مدربا لسيدات الزمالك، وسيتم الاستقرار على الجهاز الفني بالكامل يوم الأحد المقبل، والمدرب هو من سختار الفريق، ليتم التعاقد معهن".