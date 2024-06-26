"بعد تفعيل بند شرائه".. ماذا قدم محمد شحاتة منذ انضمامه إلى الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قام مجلس إدارة الزمالك، بتفعيل بند شراء عقد محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، من نادي طلائع الجيش، في حضور كل من، حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد سليمان وحسين السيد عضوي المجلس، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وتعاقد الزمالك مع شحاتة من طلائع الجيش، في الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل 5 ملايين جنيه، مع بند أحقية الشراء.

وشارك محمد شحاتة في 18 مباراة مع الزمالك في الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقية، وصنع هدفا وحيدا، بنسبة 4% مشاركة في تسجيل الأهداف، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

وحصل شحاتة على 5 بطاقات صفراء، خلال مشاركته في ما يقرب من 1081 دقيقة لعب.

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