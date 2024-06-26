الدولي للجودو يعلن تأهل ثنائي مصري لأولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تلقى مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، خطاب من الاتحاد الدولي للجودو، يتضمن الإعلان رسميا عن تأهل كل من يسري سامي وعبد الرحمن عبد الغني، للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتضمن الخطاب تأهيل يسري سامي في وزن 60 كجم من التصنيف الأولمبي، كما تأهيل عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم من خلال الكوتة القارية.

ويخوض المنتخب الوطني حاليا معسكرا مغلقا في اليابان بقيادة المدير الفني إيزومي هيروشي، استعدادا للمشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، في تصريحات صحفية، أن المنتخب يخوض استعدادات قوية من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته في أولمبياد باريس، وأن معسكر اليابان سيضيف الكثير للاعبين على المستوى الفني والبدني.