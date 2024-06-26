كيف تحصل على قناة فوكس سبورتس الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انطلقت بطولة كوبا أمريكا 2024، فجر الجمعة 21 يونيو وتستمر حتى يوم 15 يوليو، وتقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنقل بطولة كوبا أمريكا 2024، على شبكة "FOX Sports"، عبر قنوات FOX وFS1 وFS2، والتي لا تبث في منطقة الشرق الأوسط، ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث البطولة.

وتعتبر قناة "FOX Sports"، مدفوعة الأجر، كما أنها تبث عبر تطبيق رسمي يمكن تحميله بنظامي "أندرويد" و "آبل"، وفقا للحساب الرسمي للقناة.

ويشارك في بطولة كوبا أمريكا 2024، 16 منتخبا مقسمين على 4 مجموعات، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ويلتقي متصدر المجموعة الأولى ووصيفها مع وصيف ومتصدر المجموعة الثانية، على الترتيب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المجموعتين الثالثة والرابعة.

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