مشجعة كأس العالم 2010 تظهر من جديد لتؤازر باراجواي في كوبا أمريكا 2024 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ظهرت مشجعة كأس العالم 2010 الباراجوانية لاريسا ريكيلمي، من جديد في كوبا أمريكا 2024، وبالتحديد خلال مباراة منتخب بلادها ضد كولومبيا، فجر أمس الثلاثاء.

وخسر منتخب باراجوي من كولومبيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعات كوبا أمريكا 2024.

ونشرت ريكيلمي صورا لها بقميص منتخب باراجوي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان الظهور الأول لـ "ريكيلمي" في كأس العالم 2010، أثناء احتفالها بهدف في مباراة باراجوي وإيطاليا، التي انتهت بالتعادل 1-1.

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