"الأول صاروخي والثاني مزيكا".. أحداث مباراة القمة التخيلية للفنان نبيل الحلفاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

ألغيت مباراة الزمالك ضد النادي الأهلي رسميًا، لكن الأجواء كانت مشتعلة في مخيلة الفنان نبيل الحلفاوي.

شارك الفنان نبيل الحلفاوي جمهوره ومتابعيه على حسابه الخاص بموقع "إكس" سيناريو تخيلي حماسي لمباراة الأهلي ضد الزمالك، حيث كتب: "نلتقي مع الماتش إن شاء الله، يلا يا أهلي"، ليعلق عدد من المتابعين بسخرية: "أنا جاي من المستقبل وعرفت إن الأهلي كسب اتنين صفر، بس مش عارف مين جاب الأجوال"، وأضاف آخر: "باقي ربع ساعة على الماتش والتشكيلة لسه منزلتش، أنا بدأت أتوغوش".

بدأ نبيل الحلفاوي مباراته التخيلية في نفس توقيت المباراة الرسمي، السابعة مساء.

كتب "الحلفاوي": "كنت أفضل أن يبدأ السولية ويدخر قفشة للشوط الثاني، باقي التشكيل تمام"، ليشاركه الجمهور بتعليقات ساخرة: "مش فارقة، أي تشكيل هينزل انهارده هيكسب"، وأضاف آخر تعليقا: "مفروش التغييرات دلوقتي بلاش تأخير"، وأضاف متابع صورة ظهر فيها شيكابالا فقط وعلق :"التشكيلة بتاعتهم تقيلة، ربنا يستر"، وعلق آخر، يبدو من تعليقه أنه يشجع الزمالك: "سيف الجزيري يسجل، الهدف الثاني في الوقت القاتل".

واصل "الحلفاوي" رسم سيناريو المباراة التخيلي، ليعلق على أداء الحكام بشكل حيادي، لم توضح تغريدته اتجاه قرار الحكم، حيث كتب: " التاكلنج ده عنيف جدا، يستحق إنذار، لكن يظهر الحكم الأسباني مش عاوز يبتديها كده فاكتفى بالتحذير الشفوي"، ليتفاعل المتابعين كالعادة، علق أحدهم: "الفار ولا كأنه موجود"، وأضاف آخر تعليقا: "عاوزين حكام من الصين"، وعلق آخر: بس مع غنه عنيف لا يستدعي تدخل الفار، شايفين التحكيم يا متعلمين يابتوع المدارس".

انتهى الشوط الأول "التخيلي"، سلبيًا كما رآه "الحلفاوي"، إذ غرّد: " نتيجة مناسبة لشوط سلبي. بداية قوية من الأهلي وإهدار فرصة محققة ثم هدوء نسبي وكأن العدوى أصابتهم من الزمالك الذي يبدو لاعبوه وكأنهم ما لهمش نفس.. ومعهم العذر بالطبع".

السيناريو التخيلي لمباراة القمة، وافق هوى متابعي "الحلفاوي"، وزاد تفاعلهم، حيث وجه له أحدهم سؤالا: "إيه رأيك في الحكم يا قبضان؟"، ليرد: "مفيش خطأ مؤثر، لكن بيفوت بعض الخشونة، على النظام الأوروبي".

اختار "الحلفاوي" لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، ليتألق في المباراة، إذ احتفى به في شوط المباراة الثاني، غرد: " الله، عاشور يؤكد في مباراة بعد الأخرى أنه صار منصة أهلاوية لإطلاق الصواريخ،

أرجو ألا يتراجع الأهلي بعد هذا الهدف".

المباراة وصلت إلى تقدم الأهلي بهدف دون رد..

الأهلي في مخيلة "الحلفاوي" تراجع بعد فترة من الضغط على لاعبي الزمالك: " الأهلي بعد مواصلة الضغط بدأ في التراجع، لسه بدري على الماتش"، مضيفًا:" أعتقد لو نزل السولية وديانج بدلا من قفشة ومروان هيدوا روح جديدة للفريق. ويا ريت لو وسام جاهز ينزل من دلوقت".

انسجم الجمهور، واتفق مع رؤية نبيل الحلفاوي، في أن الأهلي تراجع ويحتاج إلى التغييرات، حيث علق أحدهم: " ما انت عارف كولر ما بيغير إلا بعد الدقيقة 72"، وعلق آخر: "ليه التراجع دا حقيقي غريب".

رغبة في زيادة إيقاع المباراة، تخيل "الحلفاوي" أن الزمالك يضغط بشدة خاصة من ناحية مصطفى شلبي، وطلب في نهاية التغريدة بإجراء تغيير بالنادي الأهلي، ليعقبها بتغريدة آخرى :"التغييرات كما توقعنا تقريبا، لكن متأخر كالعادة".

اشتعلت المباراة التخيلية، إذ أحرز وسام أبو علي هدف المباراة الثاني للنادي الأهلي من اللمسة الأولى، وصفها "الحلفاوي": "لفها لفة جاتوه زي ما بيقولوا، وسام نازل وناويها"، ليعلق الجمهور: "الحمد لله، كنت لسه بقول لازم نغطي بجول تاني عشان الزمالك مفيش حاجة يبكي عليها"، وعلق آخر: " بس ١٠ دقايق وقت ضايع كتير، لو شدينا شويه هنجيب التالت".

قبل انتهاء المباراة التخيلية بهدفين دون رد، علق الإعلامي ولاعب الأهلي، أحمد شوبير ساخرًا:" لسه الماتش شغال".

اختتم الحلفاوي المباراة بتغريدة: " ألف مبروك للأهلي الثلاث نقاط والفوز بهدفين نظيفين، الأول صاروخي والثاني مزيكا، هارد لك للزمالك، لا لوم عليكم، تقلبات ما قبل المباراة مؤثرة بالطب،

عموما كده خالصين والحسم في السوبر الإفريقي إن شاء الله".