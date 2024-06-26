شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع رئيس الاتحاد المصري ورابطة الأندية والمتحدة للرياضة والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ومحمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للرياضة بحضور المدير الفني للمنتخب الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي، وأكد على ضرورة الدعم الكامل للمنتخب الأولمبي ومتطلباته خلال الفترة المقبلة التى تسبق انطلاق اولمبياد باريس 2024.

ووجه الوزير الشكر للأندية المصرية لمساعدة المنتخب الاولمبي خلال الفترة القادمة والتي يتخللها المعسكر والذي يبدأ من 5 يوليو القادم ببرج العرب قبل التوجه الي باريس لخوض مباراتان تجريبيتان علما بأن السفر بطائرة خاصة مساء أو فجر 13 يوليو .

كما تطرق اللقاء إلى دراسة كيفية وضع خطة واضحة للموسم القادم والمواسم التالية له والتي يتخللها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 وبطولة كاس العالم 2026 وكيفية الربط بين متطلبات المنتخبات المصرية والمنافسات المحلية المختلفة الأمر الذى يستلزم التوافق التام بين الرابطة والاتحاد وايضا تغيير وتطوير خطط العمل بنظام المسابقات وفقا لدور كل هيئة ونظام المسابقات وتطويره بما يصب فى صالح منظومة كرة القدم المصرية.