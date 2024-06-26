شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ميدالية حصيلة منتخب مصر فى كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي أقيمت في جورجيا، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وحصد لاعبو منتخب مصر 17 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و 6 ميداليات فضية و 4 برونزيات.

أحرز الميداليات الذهبية كلًا من: رحاب رضوان ميداليتين في وزن 55 كجم في العمومي والمجموع، ومحمد صبحي ثلاث ميداليات في وزن 88 كجم في المجموع والرواد ومجموع الرواد، ونادية فكري ميداليتين في وزن فوق 86 كجم في الرواد ومجموع الرواد.

وحصل على الميداليات الفضية: محمد المنياوي ميداليتين في وزن 59 كجم في العمومي والمجموع، وشريف عثمان في وزن 65 كجم في المجموع، ومحمد صبحي في وزن 88 كجم في العمومي، وفاطمة محروس ميداليتين في وزن 67 كجم في العمومي والمجموع.

وحصد الميداليات البرونزية: راندة تاج الدين ميداليتين في وزن 86 كجم في العمومي والمجموع، وصفاء محمد في وزن 79 كجم في العمومي، ونادية فكري في وزن فوق 86 كجم في المجموع.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في جورجيا، الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: شريف عثمان، محمد صبحي، عمرو فاروق، محمد المنياوي، نادية محمد فكري، رحاب رضوان، راندة تاج الدين، فاطمة محروس، وصفاء محمد.

بينما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: أندريه أتشيبريه مديرًا فنيًا، محمد عزت متولي مدربًا عامًا، هاني غراب مدربًا، وعلي محمد مديرًا إداريًا.